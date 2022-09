Guerre en Ukraine : 50 soldats ukrainiens meurent chaque jour, selon Volodymyr Zelensky

Dans le "brouillard de guerre" inhérent à tout conflit, il est difficile d'obtenir des informations concernant le nombre de soldats tués. L'invasion de l'Ukraine par les troupes russes ne fait pas exception, les deux pays annonçant des données contradictoires.

Dans un entretien accordé cette semaine à quatre médias français (Ouest France, 20 Minutes, TV5 Monde et Nice-Matin), le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accepté, avec réticence, de donner une estimation des pertes de son armée.

Il a d'abord tenté d'esquiver la question : "On me fournit des données. Mais le commandement militaire ne souhaite pas communiquer sur le nombre exact de soldats ukrainiens morts sur le front. Nous avons par ailleurs pour les pertes civiles des chiffres qui restent imprécis. Je reste prudent et il ne faut pas oublier que ce sont des vies humaines qui sont en jeu."

Puis il a finalement estimé que "50 soldats ukrainiens environ meurent chaque jour", ce qui donne un total de 10.500 depuis le début de l'invasion russe, le 24 février. Il a ajouté que "le pourcentage de morts russes est cinq fois plus élevé". Les forces armées ukrainiennes estiment avoir tué près de 56.000 occupants depuis le début de l'invasion.

Le Kremlin annonce, lui, des chiffres singulièrement différents. "Nos pertes à ce jour sont de 5937 morts", avait déclaré le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou le 21 septembre dans une interview à la chaîne de télévision Russie-24. Il a ajouté que les pertes ukrainiennens dépasseraient les 100.000 morts et que plus de 2000 instructeurs de l'Otan ont également été tués. Des chiffres à prendre avec des pincettes, puisque l'armée russe assure également avoir détruit 44 des 16 exemplaires des lance-roquettes multiples HIMARS livrés par les Etats-Unis