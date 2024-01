Grogne des agriculteurs: l’A7 bloquée dans les deux sens dans la Drôme

L'A64 était bloquée hier par les agriculteurs.

Depuis ce matin à 4h, une vingtaine de tracteurs d'agriculteurs bloquent la circulation de l’A7 dans les deux sens au niveau d'Albon, au sud de Lyon. «Le plan PaLoMar est activé pour mettre en place les déviations», a indiqué la préfecture de la Drôme dans un communiqué.

Le préfet évoque «des remorques contenant des bottes de paille et du lisier» en pleine voie. «À ce stade, une centaine de véhicules sont bloqués sur l'autoroute, essentiellement des poids lourds et un bus. Une évacuation via les barrières de service a permis de faire sortir quelques véhicules», a-t-il indiqué.