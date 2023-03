Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : le trafic sera très perturbé à la SNCF et à la RATP ce mardi

Le trafic sera très perturbé à la SNCF et à la RATP lors de la journée du mardi 7 mars.

La RATP et la SNCF appellent les usagers à privilégier le télétravail et à reporter leurs trajets prévus pour le mardi 7 mars, à l’occasion de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

La journée du 7 mars s’annonce comme un mardi noir dans les transports publics. La circulation des trains en France sera « très fortement perturbée » mardi, pour les TGV comme pour les TER, et « très perturbée » dans le métro et le RER en Ile-de-France, à l'occasion de la sixième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites, ont indiqué ce dimanche la SNCF et la RATP.

Le trafic sera « fortement perturbé sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs », avec un train sur cinq en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo ainsi que pour les TER, selon la SNCF, dont l'ensemble des syndicats a appelé à un mouvement de grève reconductible.

Thalys et Eurostar sont aussi concernés.

De son côté, la RATP prévoit « un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro » et « perturbé sur les réseaux Bus et Tramway ».

Les deux entreprises appellent leurs usagers à recourir dans la mesure du possible au télétravail. La SNCF précise quant à elle que « les voyageurs concernés par l'annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral ».

En prévision des blocages dans les transports publics, le ministre des Transports Clément Beaune a aussi appelé tous les Français qui le peuvent à télétravailler. Clément Beaune anticipe « l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues » depuis le début de la contestation, estimant que « les choses ne s'arrêteront sans doute pas le 7 mars au soir ou le 8 mars au petit matin ».

Le trafic des TGV sera fortement perturbé, avec 1 train sur 5 sur les axes Nord, Est, Atlantique, 1 train sur 4 pour les Ouigo, et 1 train sur 3 sur l'axe Sud-Est. Il y aura 1 train sur 10 pour les TGV de province à province.

Il n'y aura qu'1 TER sur 5 en circulation mardi, dans toutes les régions. Côté international, 2 trains Eurostar et Thalys sur 3 seront en circulation.

Il n'y aura aucun Intercités en journée sauf deux Paris-Clermont, un Paris-Brive et un Toulouse-Hendaye.

Côté Ile-de-France, les RER A et B circuleront au tiers de leur capacité, les RER C et D à hauteur de 1 train sur 5. Pour le RER, il faudra compter sur un train sur dix mardi.

Côté RATP, la régie annonce « un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro » et « perturbé sur les réseaux bus et tramway ».

Seules les lignes automatisées 1 et 14 circuleront normalement. Sur la ligne 4, il y aura 2 trains sur 3 en circulation, et 1 train sur 3 sur la ligne 6 aux heures de pointe.