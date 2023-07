Grèce : Ravagée par les incendies, Corfou en partie évacuée

La Grèce étouffe sous la chaleur et les incendies. Après les îles de la mer Egée, dont Rhodes, c'est au tour de l'île de Corfou d'être largement touché. Dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet, c'est près de 2 500 personnes qui ont dû être évacuées par précaution alors qu'un très violent incendie fait rage dans le nord de cette île très touristique. Les feux largement incontrôlable à cette échelle ont provoqué "l'évacuation préventive de 2 466 personnes", a déclaré un porte-parole des pompiers, soulignant l'absence jusqu'ici de pertes matérielles importantes, qu'il s'agisse de maisons ou d'hôtels détruits.

Prévenus via un message d'alerte sur les téléphones cellulaires par les autorités, les habitants et vacanciers résidents alors dans de nombreuses petites localités du nord ont reçu l'instruction de quitter "par précaution leur résidence". Sur cette seule île de la mer Ionienne, environ "62 pompiers épaulés par deux hélicoptères et deux bombardiers d'eau" sont mobilisés pour combattre les flammes, alors que de nombreuses localités de Grèce sont touchées.

La Grèce est en proie à une multiplication des feux de forêt depuis la semaine dernière, la faute à une des plus longues canicules de ces dernières décennies avec des températures ayant atteint dimanche localement plus de 46°C. Encore plus spectaculaire, l'île de Rhodes, très touristique, a subit un violent incendie, dans le sud-est de la mer Egée. Ce dernier a entraîné samedi l'évacuation de 30 000 touristes, "la plus grande opération [de ce type] jamais effectuée en Grèce", selon les autorités.