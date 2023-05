Grèce : de nouvelles élections législatives auront lieu le 25 juin

La date du 25 juin est celle qu'avait avancé l'ancien premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis après la victoire de son parti conservateur lors du scrutin du 21 mai.

«De nouvelles élections auront lieu le 25 juin», indique le décret présidentiel. La date du 25 juin est celle qu'avait avancé l'ancien premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis après la victoire de son parti conservateur lors du scrutin du 21 mai.

Sa formation Nouvelle-Démocratie s'est adjugée 40,8% des suffrages, soit plus de 20 points de plus que son principal adversaire, le parti de gauche Syriza de l'ancien premier ministre (2015-2019) Alexis Tsipras, qui a subi un cinglant revers. Mais ce résultat ne lui a pas permis d'obtenir la majorité absolue alors qu'il a exclu de former une coalition avec un partenaire minoritaire.

Dès les résultats connus, il avait appelé de ses voeux de nouvelles élections législatives qui se dérouleront avec un mode de scrutin différent qui accordera, cette fois-ci, au parti vainqueur un «bonus» pouvant aller jusqu'à 50 sièges.