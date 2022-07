Grands départs ce week-end : grèves à Roissy et Orly

Roissy

Le premier week-end de grands départs à Roissy-CDG et Orly risque d'être, une fois encore, compliqué par des mouvements sociaux, ce vendredi 1er juillet écrivent Les Echos.

Sept syndicats de personnels des aéroports parisiens, ainsi que les pompiers de Roissy-CDG, ont lancé des appels à la grève du 30 juin au 3 juillet, qui ont déjà entraîné des retards et des annulations de vols.

Comme ce fut le cas ce jeudi, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 10 % leur programme de vols de vendredi, au départ et à l'arrivée de Roissy-CDG, entre 7h et 14 heures.

Et de manière plus générale, Le Figaro écrit : "Les voyagistes français disent jeudi «craindre le pire» dans les aéroports cet été en raison de «la désorganisation» et des grèves qui génèrent retards et annulations de vols, et interpellent la première ministre Élisabeth Borne. «Alors que le pic de la saison estivale n'a pas encore commencé, ces perturbations font craindre le pire pour les vacances et les voyages des Français et des Françaises», déplorent dans un communiqué commun les Entreprises du Voyage (EDV), le syndicat des entreprises du tour-opérating (Seto) et l'APST, la caisse de garantie des agences de voyages."