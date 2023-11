Gérald Darmanin répond à l’imam de la Grande mosquée de Paris qui demandait « où sont les 1200 actes antisémites » recensés en France

Ce mardi matin, Abdelali Mamoun avait demandé « des éléments concrets » concernant les centaines d'actes antisémites recensés en France depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Gérald Darmanin a publié ce mardi 14 novembre sur X (anciennement Twitter) le détail des actes antisémites connus de la place Beauvau depuis le début de l’année en France. Depuis janvier 2023, 1762 faits antisémites ont été recensés dans l’Hexagone. En comparaison, 564 faits antichrétiens et 131 faits antimusulmans sont dénombrés.

La moitié de ces faits antisémites sont des « tags, affiches, banderoles (parmi lesquels des ’’morts aux juifs’’, des croix gammées, etc.) », détaille le ministère de l’Intérieur. Les menaces et insultes concernent 22% des faits remontés aux services de sécurité. Suivent les faits d’apologie du terrorisme (10%), les atteintes aux biens (8%), les comportements suspects (6%), les coups et blessures (2%) ainsi que les atteintes aux lieux communautaires (2%).

Les départements les plus touchés par ces faits sont Paris, où ils se produisent dans onze cas sur cent. Suivent le Rhône et les Hauts-de-Seine (5%), puis les Bouches-du-Rhône (4%), les Alpes-Maritimes (4%) et la Seine-Saint-Denis (4%).