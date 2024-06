Gérald Darmanin quittera bien le ministère de l'Intérieur en cas de défaite aux législatives

Gérald Darmanin quittera le gouvernement en cas de défaite aux législatives.

Les élections législatives vont déterminer le sort et l’avenir politique des membres de la majorité présidentielle. Si le Rassemblement National ou le Nouveau Front populaire obtenaient une majorité absolue le soir du 7 juillet, le gouvernement pourrait basculer et Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon pourraient devenir Premier ministre. L’éventualité d'un changement de majorité et de ministre de l'Intérieur à quelques semaines des Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) suscite énormément d’inquiétude. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé auprès de l'AFP qu'il quitterait son poste dans deux cas de figure.

Gérald Darmanin est candidat pour le camp présidentiel (Ensemble) dans la 10e circonscription du Nord, qu'il avait remportée avec 57,52% des voix en 2022.

Le ministre de l’Intérieur a précisé qu'il ne serait « en aucun cas ministre de l'Intérieur, même pour quelques semaines supplémentaires si jamais le RN ou LFI [membre du Nouveau Front populaire] venait à l'emporter ».

Jordan Bardella, pressenti pour être nommé Premier ministre en cas de victoire du RN, a déclaré en juin « accorder une totale confiance aux services de l'Etat pour l'organisation » de la compétition sportive qu'il « ne modifier[ait] pas le dispositif » en place.

« Même monsieur Bardella a salué le fait que les JO étaient bien préparés et qu'il y avait un bon ministre de l'Intérieur », a confié Gérald Darmanin.

Le ministre d’Emmanuel Macron reste néanmoins lucide :

« Si nous perdons les élections nationalement, nous n'avons plus de légitimité. Je n'irai pas travailler avec monsieur Bardella ou monsieur Mélenchon ».

« Si jamais je devais être battu comme député, évidemment, je ne continuerais pas à être ministre, c'est normal. Quand on fait de la politique, il faut être élu. Si jamais le président de la République devait avoir une majorité, c'est lui qui choisirait son gouvernement. J'imagine qu'il y aura un changement gouvernemental et évidemment, dans ce cas, je serai à la disposition du président de la République. S'il pense que je suis utile à ce poste ou à un autre, j'étudierai la proposition du président de la République et je servirai mon pays comme je l'ai toujours fait ».

Gérald Darmanin sera notamment opposé lors des législatives au candidat RN Bastien Verbrugghe, à Leslie Mortreux pour le Nouveau Front populaire et Jérôme Garcia (LR).