Gaza : les blessés affluent à l'hôpital de Khan Younès, encerclé par l'armée israélienne

L'armée israélienne progresse vers le sud de Gaza et mène de violents combats autour de Khan Younès. Débordé, l'hôpital de la ville soigne les blessés dans des conditions précaires.

L'armée israélienne mène de violents combats dans la ville de Khan Younès, où elle dit traquer les "terroristes" du Hamas et du Jihad islamique. Malgré le largage de tracts pour prévenir les habitants, des bombardements sur certains quartiers de la ville ont fait de nombreuses victimes.

Dans l'hôpital de Khan Younès, les blessés affluent par dizaines. Parmi eux, des adultes, mais aussi de nombreux enfants soignés dans des conditions extrêmement précaires, parfois à même le sol. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), l'hôpital, à court de personnel et de fournitures, abrite plus de 1.000 patients et 17.000 déplacés.

À l'heure actuelle, seuls 18 des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnent, ne serait-ce que partiellement, a indiqué l'Organisation mondiale de la Santé en décrivant des scènes de "film d'horreur". Dans le sud de Gaza, 12 hôpitaux sont partiellement fonctionnels mais "extrêmement débordés", selon l'OMS.

Plusieurs de ces établissements ont actuellement deux ou trois fois plus de patients que de lits. Globalement, la capacité d'accueil hospitalière à Gaza a chuté de 3.500 à 1.562 lits, alors que les besoins ont explosé, avec au moins 5.000 lits nécessaires.