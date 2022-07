Kiosque

Gaz : l'Europe à la peine face au chantage de Poutine à la Une du Figaro

Moins d’une semaine après avoir remis en service le Nord Stream 1, reliant la Russie à l’Allemagne, le géant russe Gazprom a annoncé une nouvelle réduction des flux passant par le gazoduc. À partir de ce mercredi, le débit du pipeline fonctionnant seulement à 40 % de ses capacités, chutera à 20 %.

Gaz l'Europe cherche la bonbonne formule à la Une de Libération

Avec quel gaz l’Europe se chauffera-t-elle cet hiver ? Avec du combustible russe qui finance l’invasion de l’Ukraine et dont le flux peut être coupé du jour au lendemain ? Avec du gaz liquéfié américain, payé à prix d’or et issu d’une fracturation hydraulique particulièrement polluante ? Avec du gaz qatari, azéri ou algérien qui consolide des gouvernements autoritaires ?

Coup de froid sur l'économie mondiale à la Une des Echos

L'économie mondiale « fait face à des perspectives de plus en plus sombres et incertaines », selon le chef économiste du FMI. « Il se peut très bien que nous soyons à la veille d'une récession mondiale », a-t-il prévenu. Il table sur une croissance de seulement 2,9 % dans le monde en 2023 en raison de la guerre en Ukraine et de la flambée inflationniste.

Energie : l'économie de guerre a bon dos à la Une de l'Opinion

Comme en 2020 face à la Covid, l'expression est utilisée pour multiplier dérogations, injonctions et réquisitions, et mobiliser la population. Elle témoigne surtout d’une fébrilité qui contraste avec l'idée de planification écologique

Le pape demande pardon à la Une de La Croix

Les autochtones racontent les atrocités vécues dans les pensionnats depuis des décennies. Mais dans l’opinion publique, le drame semblait flou avant le mitan des années 2010. Depuis, les découvertes de restes d’enfants morts dans les pensionnats, les manifestations qui ont suivi et la place prise par les enjeux autochtones dans les discours des politiques ont contribué à faire connaître ce qui s’y est passé.

Allemagne-France Allumez la flamme ! à la Une du Parisien

Contre l’Allemagne, en demi-finale (ce mercredi soir à 21 heures, sur TF 1 et Canal +), l’équipe de France pourra compter sur ses jeunes talents offensifs pour espérer l’emporter.