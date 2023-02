© SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP

Le bilan est lourd, la marque accuse un passif de 25 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires annuel de 42 millions d’euros. Les 360 salariés du groupe en France sont sur la sellette et craignent une période de redressement judiciaire courte qui laisserait peu de temps à un repreneur pour se faire connaître.

Cette cessation de paiement fait suite à celles de Camaïeu et Go Sport, autre propriétés du milliardaire bordelais Michel Ohayon, via la société Hermione People & Brands.