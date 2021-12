Gaël Perdriau, démis de ses fonctions chez Les Républicains réagit

Gaël Perdriau

Il souhaite une digue entre droite et extrême droite

"On m'a enlevé les honneurs mais pas la parole" invité de RMC, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau qui a été démis de ses fonctions de vice-président au sein des Républicains par Christian Jacob a réagi ce matin sur RMC.

"Je dérange, sans doute, je dois dire des vérités que certains ne supportent pas. Je défends un gaullisme social sur les pas de Philippe Séguin. Je rappelle que Valérie Pécresse a quitté le parti il y a deux ans en dénonçant la droitisation du parti. Elle revient et doit porter un autre message, je dénonce cette droitisation (du parti). Ce sont mes convictions profondes. On ne peut pas faire la promotion du pétainisme et c'est en train qui est en train de se passer." a déclaré Gaël Perdriau. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui envisage de gouverner avec Ciotti, qui lui-même verrait bien Zemmour dans le gouvernement."

En revanche, "hors de question" pour lui d'aller soutenir Emmanuel Macron, même s'il concède "apprécier énormément la vision d'Edouard Philippe" précise Perdriau.