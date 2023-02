Gabriel Attal est aux États-Unis pour sa première grande virée internationale

Gabriel Attal, le 14 juillet 2022 à Paris.

Alors que le projet de réforme des retraites de l'exécutif doit être examiné au Sénat du 2 au 12 mars prochains, le ministre délégué aux Comptes publics a profité de la trêve parlementaire actuelle pour s'offrir une parenthèse diplomatique outre-Atlantique.

Arrivé aux États-Unis dans le week-end, Gabriel Attal entame ainsi sa première grande virée internationale, prévue pour durer cinq jours. « À New York et Washington, je rencontre mes homologues pour avancer vers un partage d'informations renforcé en matière douanière et fiscale. Une véritable ambition commune et des pistes concrètes », a-t-il publié sur Twitter, photos à l’appui. Il a également relayé un post des autorités locales, le remerciant d'avoir personnellement remis la « prestigieuse » Médaille d'honneur des douanes à un agent américain.

Le programme de Gabriel Attal comprend d'autres étapes annexes et bien plus politiques, comme une rencontre avec la communauté française, ainsi qu'un passage dans une émission sur la chaîne MSNBC. Interrogé par une ex-militante démocrate aujourd'hui reconvertie en débatteuse télévisée, il a évoqué différentes thématiques, allant de la guerre russo-ukrainienne à l'attractivité de la France pour les investissements étrangers.