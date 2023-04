Fraude au fonds de solidarité Covid : un préjudice d'au moins 3,7 millions d'euros dans les Alpes-Maritimes

Jean-Paul Catanese, patron de la Direction départementale des finances publiques (DDFP), tient à mettre les choses au clair quant au chiffres sortis dans la presse : « on parle de millions, puis de milliards et au final on mélange les chiffres nationaux avec ceux du département, ça ne va pas », explique-t-il au Figaro.

Sur le plan national, l'État a versé, depuis le début de la crise sanitaire, 41 milliards d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'entreprises pour prévenir la cessation d’activité. Sur cette somme, on estime que 440 millions ont été soit distribués par erreur (les indus, ndlr), soit versés à des sociétés qui ont délibérément menti sur leur chiffre d’affaires (les fraudes au fonds de solidarité).

Dans les Alpes-Maritimes, une enveloppe de 1,2 milliard d'euros a été distribuée à 54.000 entreprises locales. Selon Jean-Paul Catanese, le montant des indus s'élèverait à environ 6 millions d’euros. S'agissant des fraudes, le directeur de la DDFP l'estime à ce jour à 3,7 millions d'euros, soit à peine plus de 0,3% du total. « Ce n'est pas négligeable, c'est déjà trop, mais ça permet de remettre les choses dans leur juste contexte », insiste-t-il.

Suite à ces escroqueries, 174 plaintes ont d'ores et déjà été déposées par les finances publiques, dont 82 rien qu'à Nice. « Pour l’exemplarité », poursuit le directeur. « Nous avons encore des signalements presque quotidiennement », abonde le procureur de la République adjoint, Jean-Philippe Navarre. Le magistrat précise que plusieurs entrepreneurs poursuivis ont déjà été jugés au tribunal correctionnel, « en comparution immédiate ou sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Le profil des mis en cause ? Jean-Paul Catanese explique qu'il ne s'agit pas, ou presque jamais, « du commerçant du coin qui a pignon sur rue », mais plutôt « d’entreprises factices, créées de toutes pièces pour pouvoir toucher les aides ou qui étaient en sommeil depuis des années et qui se sont soudainement réveillées ». L’ensemble des plaintes n’ayant pas été traitées et tous les mis en cause présentés à la justice, le montant du préjudice pour l'administration fiscale n'est encore qu'une estimation qui sera sans doute revue à la hausse.