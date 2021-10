François Hollande flingue Emmanuel Macron

François Hollande

Interrogé sur France Inter ce mercredi matin, François Hollande ne ménage pas Emmanuel Macron.

“Un Président a toujours une conviction majeure, une doctrine, elle peut être libérale, conservatrice, socialiste, mais il y en a une. Avec Emmanuel Macron, il n’a pas de doctrine. A partir de là, il avance, il est pragmatique, il change au gré des événements : ce n’est pas “en même temps”, c’est “l’air du temps”. Il s’adapte à la situation. Mais un pays a besoin d’avoir un sens, une vision" dit l'ex-président.

“Jusqu’à présent, les hommes politiques qui étaient élus à la Présidence avaient un parcours politique, avaient été élus. Emmanuel Macron, et ce n’est pas un reproche, n’avait aucune expérience d’élu : ce qu’il représentait était une technostructure qui pensait qu’elle pouvait faire mieux que les politiques. Il se trouve que le gouvernement qu’il a constitué, la majorité sur laquelle il s'est appuyé, représente cette technostructure. Elle a beaucoup de qualités, elle connnaît l'Etat, mais elle a un grand défaut, elle est coupée de la société". ajoute François Hollande.

Quand on lui fait remarquer qu'Emmanuel Macron flirte aujourd’hui avec les 40% d’opinions favorables, bien plus que Hollande à la fin de son mandat (14%)t. Pour François Hollande, cela tient à la crise sanitaire qui a renforcé le Président, et aussi : “Il n’y a pas d’alternative sérieuse aujourd’hui, et donc c’est une sorte de choix par défaut”.