François Hollande déplore « l’accumulation d’erreurs » sur la réforme des retraites et estime qu’Emmanuel Macron a « exacerbé les tensions »

invité de BFMTV, François Hollande a critiqué la méthode du gouvernement d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites.

François Hollande était l’invité de BFMTV ce dimanche 26 mars. Il a été interrogé sur la réforme des retraites et sur la crise sociale actuelle. François Hollande considère que le gouvernement actuel a « sans doute » multiplié les « erreurs ».

Parmi les erreurs, François Hollande identifie d'abord qu'il a été « décidé d'une réforme des retraites au pire moment (...) dans un contexte d'inflation forte, de pouvoir d'achat forcément amputé et d'inquiétude parce qu'il y a une guerre en Ukraine ».

La deuxième erreur est « une erreur de contenu. Quand vous proposez une réforme des retraites qui demandent des efforts à ceux qui ont travaillé dur et tôt et rien à ceux qui ont les revenus les plus élevés, c'est aussi un contre-sens », selon François Hollande.

L'ancien président de la République a aussi dénoncé une « erreur de méthode ». François Hollande regrette notamment qu'Emmanuel Macron ait débuté ses discussions avec Les Républicains plutôt qu'avec les syndicats.

François Hollande a aussi critiqué une « erreur de procédure » chez l'exécutif qui a engagé la réforme via une loi de financement de la Sécurité sociale et « a fini alors qu'(il) avait prétendu le contraire avec un 49.3 ».

L’ancien leader socialiste a aussi évoqué une « erreur de communication » :

« On attendait le président de la République mardi afin qu'il puisse apaiser la situation et il a exacerbé avec en plus des mots désagréables pour les leaders de la CFDT ».

Dans cette interview sur BFMTV, François Hollande est revenu sur le climat social et le sentiment de colère face à la réforme des retraites :

« Dans beaucoup de catégories de la population il y a cette même colère, ce sentiment que la démocratique ne fonctionne pas comme elle devrait ».

L’ancien chef de l’Etat a l'impression que le climat social est marqué actuellement par un « niveau de colère et de ressentiment comme rarement (il) en a connu ».

François Hollande regrette également le manque de « dialogue » et le sentiment « d'injustice » vis-à-vis de la réforme des retraites.