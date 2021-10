François Hollande critique sévèrement la gauche et ses candidatures "lilliputiennes"

François Hollande

Dans son nouveau livre l'ex-président a aussi la dent dure contre Macron et Zemmour

"À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. Elles se livrent à des batailles aussi picrocholines que microscopiques" déclare François Hollande au Parisien, à l'occasion de la sortie de son livre « Affronter » (éditions Stock).

"La gauche tout entière risque la marginalisation si elle ne parvient pas à être au second tour" ajoute Hollande.

Quant à Emmanuel Macron : "Élu dans des circonstances exceptionnelles, il aurait dû s’attacher à réconcilier les Français. Au lieu d’y travailler, il a concentré le pouvoir, négligé le Parlement et les partenaires sociaux. L’apaisement n’a pas été au rendez-vous et la France apparaît dissociée, entre une minorité qui va bien et le reste du pays qui s’inquiète pour son avenir." lâche Hollande.

Zemmour ? : "Il n’est pas dangereux au sens où il pourrait devenir président de la République, je n’y crois pas une seule seconde. Il l’est parce qu’il nourrit des conflits et attise les haines."