François et Penelope Fillon à nouveau devant la justice

François Fillon

Aujourd'hui âgé de 67 ans et retraité, François Fillon devra à nouveau s'expliquer sur trois contrats de son épouse Penelope comme assistante parlementaire, signés par lui et par celui qui était alors son suppléant dans la Sarthe, Marc Joulaud, entre 1998 et 2013 rappelle Le Figaro.

Des prestations rémunérées 613.000 euros nets, «fictives ou surévaluées» selon l'accusation, pour qui les activités de Penelope Fillon relevaient du «rôle social» d'une «conjointe d'homme politique», mais pas d'une collaboratrice.

Le couple Fillon est aussi jugé pour l'emploi de leurs deux enfants en tant qu'assistant parlementaire de leur père sénateur entre 2005 et 2007, ainsi que pour le contrat de Penelope Fillon comme «conseillère littéraire» en 2012 et 2013 à la Revue des deux mondes, propriété de Marc Ladreit de Lacharrière.