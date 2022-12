François Braun, le ministre de la Santé, appelle à un « sursaut » de la vaccination contre la grippe et la Covid-19

Le ministre français de la Santé, François Braun, lors d'une session territoriale du Conseil national de refondation sur la santé à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers, le 8 décembre 2022.

Alors que la grippe et que la Covid-19 gagnent du terrain en France, François Braun a lancé un appel « solennel » à un « sursaut de la vaccination », à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Face à l'augmentation des contaminations liées au Covid-19 et au regard de la pression hospitalière en hausse à cause des épidémies de bronchiolite et de grippe, le ministre de la Santé a tenu à prendre la parole ce vendredi soir.

Le ministre a indiqué, lors de sa conférence de presse, que le niveau de vaccination des Français face à la grippe était « plus bas de 5% par rapport à la campagne précédente ».

Selon François Braun, « les Français sont moins bien protégés cette année ». François Braun a rappelé que la France faisait face à « une triple épidémie ». La neuvième vague épidémique de coronavirus en France s'ajoute à des épidémies saisonnières : la grippe et la bronchiolite.

Le ministre est conscient que la reprise épidémique liée à la Covid-19 n'est « pas propre à la France ».

Concernant la grippe, le ministre de la Santé a indiqué que les passages aux urgences et les hospitalisations avaient doublé la semaine dernière.

Sur la question du port du masque, François Braun en appelle à la « responsabilité des Français » :

« Soyons solidaires. (…) Il faut mettre votre masque ».

François Braun appelle les Français à être « responsables », avec le respect des gestes barrières comme le port du masque dans les lieux clos ou les transports en commun.