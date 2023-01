Gaz

Sobriété France : la baisse de la consommation d'électricité et de gaz continue

Sur les 4 dernières semaines, la consommation d’électricité en France à température normale affiche une diminution structurelle (8,5%) par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019, hors crise sanitaire) sur la même période indique la synthèse hebdomadaire publiée par RTE.

Sur la deuxième semaine de congés de fin d’année, le niveau de consommation d’électricité à température normale est évalué à 8,5% en dessous de la période de référence, ce calcul excluant les années aux configurations calendaires trop différentes (la position du jour de l’an conditionne la consommation de la semaine entière). L’effet baissier de la consommation se maintient dans l’ensemble par rapport à la période précédente.

En structure, la baisse de la consommation électrique concerne tous les secteurs : industriel, tertiaire et résidentiel.

C'est encore davantage pour le gaz, d'après GRTgaz : -11,2% sur la période du 1er août 2022 au 1er janvier 2023 comparé à la même période hivernale 2018-2019.

Cité par Le Figaro, GRTgaz, principal transporteur gazier dans l'Hexagone, observe que la baisse de la consommation «résulte d'une réduction significative des consommations des distributions publiques (-13,3%) et des grands industriels raccordés au réseau de transport (-22,8%)».

Et, comme le remarque Damien Ernst la baisse s'accélère car beaucoup d'entreprises avaient des contrats de fourniture en électricité encore à prix relativement bas en 2022. Mais en 2023 cela n'est plus pareil. Même chose pour le gaz. On va observer un gros mécanisme de destruction de demande.