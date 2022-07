France : l'inflation franchit la barre des 6 %

Essence

En juillet, les prix à la consommation se sont envolés de 6,1% sur un an après avoir progressé de 5,8% au mois de juin selon l'estimation provisoire publiée ce vendredi par l'Insee. Du jamais vu depuis le milieu des années 80 soulignent Les Echos.

"L'inflation touche de plus en plus les services dont les prix augmentent de 3,9% sur un an, les produits manufacturés (+2,9%) et les produits alimentaires. Sur un an, ces derniers enregistrent désormais une hausse tarifaire de 6,7%, soit plus que l'inflation générale" précisent Les Echos.

Aujourd'hui, les économistes semblent plus optimistes : ils "pensent que la hausse des prix dans l'Hexagone va ralentir plus vite qu'attendu. « La loi sur pouvoir d'achat et l'assagissement probable des cours du pétrole compte tenu de la conjoncture internationale devraient permettre à la France d' éviter un pic d'inflation à 7% en septembre », assure Ana Boata, chef économiste d'Allianz Trade" ajoutent Les Echos.

Selon le quotidien, la France peut se féliciter "d'avoir une inflation inférieure aux autres pays de la zone euro".

Et le renforcement de la ristourne à la pompe de 18 centimes à 30 centimes prévu en septembre pourrait aussi avoir un effet vertueux sur l'inflation.