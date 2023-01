Forum de Davos : plus de 200 millionnaires demandent à être plus taxés

Phil White, un millionnaire britannique, pose avec une pancarte indiquant "Taxez les riches" à côté du centre des congrès lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le 18 janvier 2023.

Des centaines de millionnaires ont lancé un appel aux dirigeants de la planète pour une transformation de la politique fiscale à l’échelle mondiale. A travers une lettre, plus de 200 millionnaires souhaitent que les dirigeants politiques instaurent un impôt sur les plus fortunés.

Plus de 200 millionnaires, dont deux Français, ont demandé ce mercredi 18 janvier, à être plus taxés "pour notre bien commun". Ils se sont exprimés dans le cadre d’une lettre adressée aux dirigeants du monde entier et relayée par Oxfam France et à l'occasion du forum économique de Davos.

Ce courrier a été signé par des millionnaires provenant de 13 pays différents. A travers cette démarche collective, ces millionnaires demandent aux dirigeants mondiaux de mettre en place un impôt ciblant les plus fortunés.

Selon Oxfam, depuis 10 ans, les plus riches à travers la planète ont vu leur patrimoine augmenter de 50%.

Les milliardaires détaillent leurs démarches dans leur courrier rédigé à l’occasion du Forum économique mondial de Davos :

"Vous, nos représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer maintenant. Taxez les ultra-riches et faites-le maintenant. C'est une économie simple et de bon sens (...) En tant que millionnaires, nous voulons faire cet investissement".

Parmi les signataires de cette lettre figurent deux Français, Jonathan Hallama et Eugénie E. L'acteur américain Mark Ruffalo et la productrice américaine Abigaïl Disney, petite nièce de Walt Disney ont également signé ce courrier.

Selon Oxfam France, ”en France, plus de 120 000 personnes possèdent un patrimoine supérieur à cinq millions de dollars”. Oxfram France considère que "taxer la fortune des milliardaires français à hauteur d'à peine 2% permettrait de financer le déficit attendu des retraites".

Reste à savoir si cet appel sera entendu par certains dirigeants à travers le monde et si cet impôt sur les très hauts revenus sera instauré.

