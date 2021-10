Forte progression des adhésions chez Les Républicains depuis l'annonce du congrès

Christian Jacob

Depuis l'annonce d'un congrès pour désigner son candidat à la présidentielle, les adhésions au parti Les Républicains ont connu une forte augmentation souligne BFMTV.

"On a presque 15.000 adhésions en plus. On est donc passé de 79.000 adhérents à 93.200 depuis le 25 septembre dernier. On voit qu'il y a une forte envie de construire la victoire de la droite en choississant notre champion", explique un membre de la direction du parti auprès de BFMTV.com.

Parmi ces nouvelles cartes, on retrouve principalement des anciens adhérents qui n'avaient pas renouvelé leurs cotisations. Les candidats à la candidature ont en tout cas bien compris leur intérêt à faire adhérer ou réadhérer massivement leurs sympathisants avant le 15 novembre, la date limite.

Exemple avec Valérie Pécresse qui "s'appuie sur le fichier mail de Libres!, son micro-parti, qui contient environ 10.000 adresses mails"