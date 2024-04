Football : en Arabie saoudite, un coéquipier de Benzema reçoit des coups de fouets par un spectateur mécontent

Une scène surréaliste s’est déroulée à l'issue de la Supercoupe d'Arabie saoudite entre Al-Ittihad, l'équipe de Karim Benzema, et Al-Hilal. Quelques instants après le coup de sifflet final de la Supercoupe d'Arabie saoudite, ou la formation de Karim Benzema a été lourdement battue (4-1), un des joueurs de la formation a été fouetté par un supporteur visiblement déçu de la performance de son club.

Sur des images relayées par le site Marca, on peut d’avoir voir un échange verbal entre Abderrazak Hamdallah, le seul buteur d'Al-Ittihad et un spectateur, descendu au pied de la tribune pour manifester son mécontentement. Hamdallah, international marocain, semble perdre son sang-froid et jette de l'eau sur le spectateur avec sa bouteille en plastique. Ce dernier saisit alors un fouet avant d’asséner deux coups au joueur, touché lors de la seconde tentative. L'international marocain tente alors d'en venir aux mains avec son agresseur mais celui-ci est mis à l'écart par la sécurité.

Al-Ittihad ne cesse de décevoir ses supporters en Arabie saoudite. Tout comme Karim Benzema, attaquant français, auteur de neuf buts en championnat (ainsi que sept passes décisives), très discret lors de la finale.