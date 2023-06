Fonds Marianne : une perquisition menée au domicile du préfet Christian Gravel

Le préfet Gravel dirigeait le comité responsable de l'attribution des subventions. Les domiciles de Mohamed Sifaoui et de Cyril Karunagaran, les deux dirigeants de l'USEPPM, l'association ayant reçu le plus de subventions, ont aussi été perquisitionnés.

La police a perquisitionné le domicile du préfet Christian Gravel, ex-reponsable du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, chargé de l'attribution controversée des subventions du fonds Marianne contre le "séparatisme", selon des informations de France Télévisions et franceinfo de sources condordantes. D'autres perquisitions ont aussi été menées aux domiciles de Mohamed Sifaoui et de Cyril Karunagaran, les deux dirigeants de l'USEPPM, l'association ayant reçu le plus de subventions.

Ces perquisitions "interviennent dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 4 mai 2023 des chefs de 'détournement de fonds publics', 'détournement de fonds publics par négligence', 'abus de confiance' et 'prise illégale d'intérêts'", précise à franceinfo une source judiciaire. Christian Gravel avait démissionné de son poste la semaine dernière après la publication d'un rapport de l'Inspection générale de l'administration mettant en cause sa gestion.

Ce rapport avait dénoncé, début juin, de nombreux "manquements" dans la gestion de ce fonds de 2,5 millions d'euros qui avait été mis en place en avril 2021, après l'assassinat de Samuel Paty, et visait à financer des associations défendant "les valeurs de la République" en apportant, sur les réseaux sociaux, des "contre-discours" à l'islam radical. Les fautes rapportées concernaient à la fois dans le processus de candidature, puis l'utilisation des fonds.