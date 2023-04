Fonds Marianne : Elisabeth Borne assure que "tous les éclaircissements nécessaires seront apportés"

Elisabeth Borne a tenu à répondre à Anne Hidalgo sur la question du fonds Marianne.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de porter plainte contre X pour "détournement de fonds publics" et "abus de confiance" dans l'affaire du fonds Marianne.

Après la plainte déposée par Anne Hidalgo dans l’affaire du fonds Marianne, la Première ministre a tenu à lui répondre via un courrier. "Soyez assurée de ma détermination à garantir que tous les éclaircissements nécessaires sur les faits seront apportés", a notamment promis Elisabeth Borne, à propos du fonds Marianne, dans un courrier adressé à Anne Hidalgo mercredi, et que France Inter s'est procuré ce jeudi 20 avril.

La Première ministre répondait donc à une lettre envoyée par la maire socialiste de Paris jeudi dernier, le 13 avril.

Anne Hidalgo a porté plainte "pour détournement de fonds publics et abus de confiance".

Le fonds Marianne a été lancé en 2021, après l'assassinat de Samuel Patty, par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté et aujourd’hui secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative.

Dédié à la lutte contre le séparatisme, le fonds Marianne est aujourd'hui au cœur d'une polémique. Deux des associations qui en ont bénéficié sont soupçonnées d'avoir utilisé l'argent reçu à d'autres fins, notamment politiques, selon les enquêtes de France 2 et de Marianne.

"La sincérité du débat politique" est "une exigence démocratique à laquelle je suis profondément attachée", a tenu à préciser Elisabeth Borne dans sa lettre.