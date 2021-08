Fin du télétravail obligatoire : les entreprises fixeront les règles avec les représentants des salariés

Elisabeth Borne

Il n'y aura plus un nombre minimal de jours de télétravail annonce la ministre du Travail

"Mes équipes ont échangé la semaine dernière avec les orga patronales et syndicales qui souhaitent toutes qu'on redonne la main aux entreprises pour fixer les règles, qu'on n'ait plus un nombre de jour minimal (de télétravail)", a expliqué Elisabeth Borne sur BFMTV-RMC.

"Ça a été un outil important avant l'été pour limiter la propogation du virus", mais la ministre du Travail souhaite désormais "redonner la main" aux entreprises.

"C'est maintenant à la direction de l'entrprise en discusion avec les représentants des salariés de définir les règles en matière de télétravail. C'est que dira le nouveau protocole qui sera publié demain soir."

Concernant le pass sanitaire, la ministre a ajouté "à l'heure où je vous parle on n'a pas prévu d'étendre le pass sanitaire à d'autres établissements", complète-t-elle. "Et on n'a pas prévu de le demander aux salariés des entreprises de bureau, des usines..."