Fin de vie : la présentation du projet de loi autorisant « l'aide active à mourir » est reportée à cause de la visite du pape François à Marseille

Emmanuel Macron et le Pape François lors d'une visite officielle.

Le pape François, opposé à l'euthanasie, va effectuer une visite officielle en France le 22 et le 23 septembre, à Marseille.

La présentation du projet de loi autorisant « l'aide active à mourir » est officiellement reportée à une date qui sera fixée après la visite du pape à Marseille, prévue les 22 et 23 septembre, selon des informations de France Info.

Le projet de loi devait être initialement présenté à la fin de l'été mais avec le calendrier de la visite officielle du pape François, profondément hostile à l'euthanasie, la date a donc été modifiée.

Emmanuel Macron recevra le pape François à son arrivée à Marseille, le 22 septembre. Le souverain pontife célèbrera une messe au stade Vélodrome le 23 septembre.

Agnès Firmin-Le Bodo, la ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, avait précisé en août sur France Info que le texte « comprendra trois volets ».

Le premier concernera « les soins palliatifs », le second sera focalisé sur « le droit des personnes et l'accompagnement des patients » et le troisième volet sera sur « l'aide active à mourir ».