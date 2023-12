Fêtes de fin d’année : de plus en plus de Français déposent leurs anciens aux urgences pour le réveillon

Un service des urgences Lyonnaises, France - JEFF PACHOUD / AFP

La fête de Noël constitue, chaque année, une période particulièrement chargée pour les services des urgences partout en France. Comme l’explique le portail Yahoo sur son site, les célébrations s’accompagnent généralement d’accidents domestiques (ou d’accidents tout courts !) souvent survenus en raison d’une trop forte consommation d’alcool et de gourmandises. C’est pourquoi, comme le soulignait récemment Atlantico, il est essentiel de faire attention aux excès, hélas trop courants à l’aube du réveillon. Pour autant, toutes les personnes admises aux urgences, le 24 et le 25 décembre, n’ont pas nécessairement été victimes de ce genre de circonstances. Certaines sont simplement… âgées.

Ainsi, de nombreux ménages préfèrent déposer leurs parents et éventuels grands-parents aux urgences, quand ceux-ci sont jugés trop vieux pour participer aux fêtes. Il s’agit pour ces familles, affirme le site d’information, de profiter d’un “peu de répit”. La pratique serait d’ailleurs “de plus en plus courante” et les familles concernées affirment “se sentir inquiètes face à” l’état de santé de leurs proches, demandant ainsi qu’elles soient admises à l’hôpital pour surveillance.

D’après The Conversation, ce phénomène est aussi observé dans les pays anglo-saxons, où il est désigné comme le “granny dumping” (littéralement “abandon de grand-mère”). Il apparaît difficile d’obtenir des chiffres précis à ce sujet, mais les témoignages des services d’urgences permettent d’identifier l’ampleur du phénomène. Parmi les autres causes d’admissions aux urgences qui doivent être mentionnées à la veille de Noël figure également la violence domestique et les agressions. L’alcool aidant, celles-ci grimpent considérablement le soir du réveillon. De nombreuses personnes admises aux urgences le soir de Noël le sont en raison d’une agression sexuelle ou de violences domestiques.