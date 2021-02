Masques chirurgicaux

A partir d’un seul cas de positivité au SARS-CoV-2 en maternelle et d’un seul cas dû à un variant dans les autres niveaux, la classe concernée doit être fermée. Ce sera aussi le cas si un élève est cas contact d’un parent ou d’un membre de sa fratrie infecté par l’un des variants sud-africain ou brésilien souligne Le Monde.

Les nouvelles mesures annoncées le 1er février ont fait doubler, en une semaine, le nombre de classes fermées qui est passé de 444 le 29 janvier, à 934 le 5 février.

Depuis aujourd'hui lundi, le port d'un masque fait maison, de manière artisanale, est interdit dans les établissements scolaires. Le personnel et les élèves doivent porter un masque chirurgical de type 1, plus efficace, plus filtrant.