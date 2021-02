Gabriel Attal

Des chercheurs du Conseil scientifique qui conseillent le gouvernement se sont publiquement déclarés favorables à un autoconfinement des personnes les plus âgées et les plus vulnérables, dans un article publié par la revue britannique The Lancet.

Une idée rejetée par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement dans l'émission Les Quatre Vérités sur France 2.

Gabriel Attal a remarqué qu’aucun pays au monde ne confine une génération et pas les autres et il a ajouté qu’« il n’y a pas eu d’efficacité prouvée d’une telle mesure ».

Selon le porte-parole, les personnes les plus âgées « sont déjà les personnes les plus confinées, elles ont réduit leurs interactions, pour la plupart d’entre elles parfois elles n’ont pas vu leurs enfants, leurs petits-enfants depuis un an. Donc, il faut voir ce qu’est une étape supplémentaire : est-ce que ça veut dire ne plus sortir faire ses courses, ne plus recevoir d’aide à domicile ? Ça semble très compliqué »

À Lire Aussi

Chargement...