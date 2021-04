Face à la recrudescence de cas outre-Rhin, Angela Merkel se dit favorable à un "court verrouillage"

Face à la trajectoire inquiétante que suit la pandémie en Allemagne, la chancelière semble prête à prendre toutes les décisions. Selon la porte-parole du gouvernement le nombre de patients en soins intensifs a "augmenté de 5% en une journée" et le paus a recensé 298 décès en 24 heures selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch. En réaction plusieurs figures politiques du pays ont réclamé de nouvelles mesures à l'échelle nationale.

Lors d'une conférence de presse, la porte-parole du gouvernement Ulrike Demmer a d'ailleurs mis en garde que "Le système de santé est soumis à une pression menaçante" et que "tout appel à un verrouillage court et uniforme est justifié". Cela fait suite à une question sur la proposition du dirigeant de la Rhénanie du Nord-Westphalie réclamant un confinement rapide et dur sur tout le territoire pour une période de deux à trois semaines.