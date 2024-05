© Odd ANDERSEN / AFP

Alerte

Europe : une vague « imminente » d’attentats et sabotages russes redoutée

Plusieurs pays européens, dont la France, auraient été alertés par le service de renseignement allemand sur de prochains attentats à la bombe, incendies et cyberattaques de la part de la Russie, d’après le journal britannique The Financial Times.