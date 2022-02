Euro : 11% des Français pensent qu’un retour au franc est possible

Euro

Selon une enquête Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès, 11% des personnes interrogées pensent qu’un retour au franc est possible.

Cette enquête montre que 59% des personnes interrogées ne connaissent pas le nombre de pays membres de la zone euro.

Pour 63% des personnes interrogées, la France devrait conserver l’euro comme monnaie alors que 26% souhaitent qu’elle revienne à sa monnaie nationale sans penser que cela soit possible.

Pour 49% des répondants, le budget du pays ne devrait pas dépendre des instances européennes et relever uniquement de la souveraineté nationale, contre 32% qui considèrent qu’il faut imposer des règles budgétaires coordonnées et 19% qui souhaitent la mise en place d’une politique économique et budgétaire plus fédérale.

27% des Français continuent à raisonner en francs pour mieux évaluer les prix lors de leurs achats.

Enquête Ifop réalisée du 13 au 15 janvier 2022 sur un échantillon de 1 517personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.