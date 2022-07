Etats-Unis : un feu important menace des centaines de séquoias géants

Luttre anti-incendie

Plus de 360 pompiers et une dizaine d'hélicoptères luttent contre un incendie de forêt dans le parc national de Yosemite. Le sinistre menace un groupe d'arbres qui compte des centaines de séquoias géants souligne le New York Times.

Certains de ces arbres sont vieux de plusieurs siècles.

Le feu, alimenté par des broussailles, est actif dans Mariposa Grove, le plus grand et le plus populaire des trois groupes de séquoias géants du parc. Ce groupe abrite certains des arbres les plus longs et les plus hauts du monde, y compris un arbre nommé le Grizzly Giant qui mesure plus de 200 pieds de haut.

Avec une épaisse écorce fibreuse qui agit comme isolant et des branches imposantes élevées qui peuvent parfois éviter les flammes, les séquoias sont adaptés pour survivre à des incendies intenses. Mais ces dernières années, les incendies de forêt sont devenus beaucoup plus destructeurs pour les séquoias géants, qui poussent sur les pentes ouest de la Sierra Nevada selon le National Park Service. La sécheresse diminue leur résistance au feu.

Les pompiers ont installé des systèmes d'arrosage pour humidifier le sol autour des plus grands arbres, afin de les protéger. Les brousailles ont aussi été supprimées pour éviter qu'elles n'alimentent le feu s'il s'approche des arbres.