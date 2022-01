Etats-Unis : Joe Biden insulte un journaliste de Fox News

Joe Biden

Répondant à une question d'un journaliste de Fox News à propos de l'inflation, et pensant sans doute son micro éteint, Joe Biden a murmuré « What a stupid son of a bitch », ce qui se traduit littéralement par « Quel stupide fils de pûte » raconte Le Point.

L'échange de lundi tranche radicalement avec la bonhomie coutumière de ce président qui a promis de réconcilier l'Amérique et se garde d'ordinaire des excès de langage de son prédécesseur, Donald Trump. Joe Biden a immédiatement été assailli de critiques émanant du camp républicain.

Peu après l'échange, le journaliste a expliqué sur la chaîne conservatrice que le président Joe Biden l'avait appelé, pour s'expliquer sur ses propos