«Esprit brillant», «homme sage et clairvoyant», «un grand diplomate»... pluie d’hommages rendus à Kissinger à travers le monde

Nombre de voix ont salué l’action de l’ancien diplomate au cours de sa vie.

«Le départ d’Henry Kissinger marque la fin d'une époque, celle où son formidable intellect et ses prouesses diplomatiques ont façonné non seulement le cours de la politique étrangère américaine, mais ont également eu un impact profond sur la scène mondiale», a déclaré le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, dont le dernier échange avec l’ancien diplomate remonte à quelques mois.



«Henry Kissinger n'était pas seulement un diplomate, c'était un penseur qui croyait au pouvoir des idées et à l'importance du capital intellectuel dans la vie publique. Ses contributions au domaine des relations internationales et les efforts qu'il a déployés pour naviguer sur certains des terrains diplomatiques les plus difficiles témoignent de ses capacités extraordinaires», a encore déclaré le chef de l’État hébreu dans son dernier hommage au «géant» qu’était Kissinger.

Le président français Emmanuel Macron a salué «un géant de l'Histoire» dans un message sur le réseau social X. «Son siècle d'idées et de diplomatie a eu une influence durable sur son époque et sur notre monde», a estimé le chef de l'État à propos de cet acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide, qui fut secrétaire d'État sous Richard Nixon puis Gerald Ford.

Le ministère des Affaires étrangères chinois a salué jeudi les «contributions historiques» d'Henry Kissinger aux relations entre la Chine et les États-Unis, après la mort à l'âge de 100 ans de l'ancien diplomate américain, qualifié de «vieil et bon ami du peuple chinois».

Henry Kissinger a «longuement soutenu le développement des relations Chine-États-Unis, se rendant en Chine plus d'une centaine de fois et apportant des contributions historiques pour promouvoir la normalisation» des liens entre les deux pays, a déclaré le porte-parole du ministère Wang Wenbin.