Espagne : Le baromètre pourrait atteindre la barre des 40°C cette semaine

Canicule précoce en Espagne

Des températures exceptionnelles pour cette période de l'année s'abattent sur la péninsule. Bien avant le début de l'Été, l'Espagne se prépare à subir une canicule des plus précoces dés la semaine prochaine, avec des maximales jusqu'à 40°C, une situation jamais vue pour un mois d'avril.

Selon l'AEMET, l'institut météorologique espagnol, celle ci est due à "une masse d'air très chaud et sec d'origine africaine [qui] s'installera progressivement sur la péninsule ibérique et les îles Baléares". Cet air inhabituellement chaud, associé à un fort ensoleillement et une stabilité atmosphérique rare pour la période de l'année, provoquera mécaniquement une forte chaleur.

Dès le lundi, les thermomètres pourraient afficher plus de 30°C dans la plupart des régions espagnoles, tandis que mercredi vera la température dépasser 35°C dans la moitié sud de l'Espagne. Cependant les météorologues annoncent le pic de canicule pour jeudi et vendredi. Dans les terres, plus arides, on approchera des 40°C, mais ce seuil symbolique fort serait même franchi dans la vallée du Guadalquivir, en Andalousie. Selon l'agroclimatologue Serge Zaka, cela représente 16°C au-dessus des normales de saison.

Cordoue, principale ville de la région connaîtrait alors une maximale de 41°C. Le précédent record enregistré dans la ville à cette période de l'année datait de 1959 et s'établissait à 34°C, soit 7°C de différence.

En outre, au désespoir des Espagnols, le couché du soleil ne serait que peu de secours. En effet, l'AEMET prévoit des nuits "tropicales", au delà de 20°C.