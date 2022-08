Espace : le lancement de la mission Artemis doit permettre de marcher à nouveau sur la Lune

La fusée Artemis I sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, le 26 août 2022, avant son lancement prévu le 29 août.

Le projet Artemis marque le début d’un nouveau programme lunaire. Il s’agit d’un des lanceurs le plus puissant jamais construit. Avec sa capsule Orion, ils seront envoyés ce lundi 29 août en orbite autour de la Lune.

La première étape de la mission Artemis doit permettre de vérifier le fonctionnement du faisceau Orion. Des dizaines de petits satellites l’accompagneront pour enregistrer plusieurs données, avant de revenir sur Terre, après un mois.

En 2024, Artemis 2 survolera la Lune avec quatre astronautes à son bord. En 2026, une femme fera pour la première fois un pas sur la Lune, accompagnée d’un autre astronaute.

Ce lundi 29 août, le lanceur SLS (Space Launch System) va propulser la capsule Orion pour un voyage sans pilote autour de la Lune, prélude à un lancement habité qui devrait permettre à des Terriens de fouler le sol lunaire aux alentours de 2026.

Depuis décembre 1972, aucun humain n'a mis le pied sur la Lune.

Les progrès dans le domaine de la propulsion, des moteurs, des communications et de tous les domaines clés liés à l'exploration spatiale sont tels qu'il devient de nouveau envisageable de renvoyer plus efficacement et plus sûrement des hommes et des femmes à la surface de la Lune.

Le décollage de la méga-fusée Artemis a été retardé pour un problème moteur ce lundi 29 août.