Omerta et impunité

Affaire Epstein : voilà pourquoi le VRAI scandale se trouve… ailleurs que là où tant de médias le voient aujourd’hui

Alors que les médias se focalisent sur les noms prestigieux liés à l’affaire Epstein, le vrai scandale se situe dans l’étouffement médiatique et judiciaire du dossier depuis deux décennies. Entre luttes internes au sommet de l’État américain, revirements de Donald Trump et silence complice de grandes rédactions, cette affaire met en lumière tout un système d’omerta et d’impunité.