Espace : l'Inde a lancé sa première mission d'observation du Soleil

L'Inde a lancé sa première mission d'observation du Soleil, quelques jours seulement après avoir marqué l'histoire en devenant le premier pays à atterrir près du pôle sud de la Lune. Aditya-L1 a décollé de la base de Sriharikota ce samedi pour un voyage de 1,5 million de kilomètres, soit 1 % de la distance Terre-Soleil. L'agence spatiale indienne estime qu'il faudra quatre mois pour atteindre cette distance.

Cette première mission spatiale indienne visant à étudier le Soleil, porte le nom du dieu hindou du Soleil, Aditya. Elle se positionnera au point de Lagrange 1, où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'annulent mutuellement, permettant à un vaisseau spatial de "stationner". Une fois qu'Aditya-L1 atteindra cet "emplacement de stationnement", il pourra orbiter autour du Soleil à la même vitesse que la Terre, nécessitant ainsi très peu de carburant pour fonctionner.

Samedi matin, quelques milliers de personnes se sont rassemblées dans la galerie d'observation mise en place par l'Agence indienne de recherche spatiale (Isro) près du site de lancement pour assister au décollage. Il a également été diffusé en direct à la télévision nationale, où les commentateurs l'ont qualifié de "magnifique" lancement. Les scientifiques de l'Isro ont déclaré que le lancement avait été réussi et que sa "performance est normale".

Après une heure et quatre minutes de vol, l'Isro a déclaré que la mission était un succès.

"Maintenant, elle continuera son voyage - un très long voyage de 135 jours. Souhaitons-lui bonne chance", a déclaré le chef de l'Isro, Sreedhara Panicker Somanath.

La directrice du projet, Nigar Shaji, a déclaré qu'une fois qu'Aditya-L1 aura atteint sa destination, il bénéficiera non seulement à l'Inde, mais aussi à la communauté scientifique mondiale.

Le satellite transporte sept instruments scientifiques qui observeront et étudieront la couronne solaire (la couche la plus externe), la photosphère (la surface du Soleil visible depuis la Terre) et la chromosphère (une fine couche de plasma située entre la photosphère et la couronne solaire).

Ces études aideront les scientifiques à comprendre l'activité solaire, telle que le vent solaire et les éruptions solaires, et leur impact en temps réel sur la Terre et les conditions spatiales proches.

