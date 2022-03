Eric Zemmour

A Toulon, dimanche, face à ses militants, Eric Zemmour a répondu, pour la première fois, aux critiques sur sa position face aux réfugiés ukrainiens constate l'Opinion. Son discours n'a pas été diffusé en direct sur les chaînes d'info, seulement sur Internet, pour des questions de temps de parole.

« Je ne l’évoquerai aujourd’hui que pour dire : non, je ne suis pas du camp de Poutine, parce que je ne suis d’aucun camp autre que la France ». Et, fait rare, l’ancien journaliste du Figaro fait un revirement, un mea culpa, un reniement diraient ses adversaires estime le quotidien.

« Les politiciens me reprochent la position que j’ai tenue vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. Ils la déforment, ils la caricaturent, puis ils me la reprochent » a déclaré Eric Zemmour « Mais je vais vous dire la vérité, chers amis : les politiciens professionnels ne défendent pas plus le peuple ukrainien qu’ils n’ont défendu le peuple français. En vérité, ils ne s’intéressent pas à ce que veulent vraiment les réfugiés ukrainiens."

Le candidat a reconnu que son attitude avait pu "interroger"

« Pour ceux des Ukrainiens qui préfèrent venir en France, par exemple parce qu’ils y ont des attaches, parce qu’ils y ont de la famille, parce qu’ils sont francophones, alors il faut les accueillir le temps que les bombardements cessent et, comme je l’ai dit mercredi soir sur Cnews, uniquement dans les communes qui ont les moyens de les accueillir et la volonté de les recevoir dignement. » a dit Eric Zemmour.

Le candidat "a changé de position sur l’erreur politique qui a perturbé ses proches pendant 10 jours" estime L'Opinion. Cela influera-t-il sur les intentions de vote estimées par les sondages ? On devrait le savoir bientôt.