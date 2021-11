Eric Zemmour

"Mes chers compatriotes" : Eric Zemmour a lu, ce mardi, un long texte, pendant une dizaine de minutes, en tournant les pages, sans jamais regarder la caméra, ni, donc, les Français auxquels il s'adresse, sur fond d'un mouvement d'une symphonie de Beethoven, pleine d'émotion et de nostalgie.

Eric Zemmour, le dos à une bibliothèque de livres anciens, évoque son but "Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle"

"Pour que nos filles ne soient pas voilées, pour preserver notre mode de vie, pour que les Français se sentent de nouveau chez eux"

On remarqu'Eric Zemmour a eu un discours modéré sur l'immigration en déclarant : "L'immigration n'est pas la cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous."

Après cette diffusion, son porte-parole, Olivier Ubeda, a déclaré aux journalistes que cette vidéo a été tournée il y deux semaines dans un lieu privé dont il n'a pas souhaité partager la localisation. Il a précisé que Zemmour avait donné son feu vert à la diffusion, hier lundi,

Son porte-parole a défendu la forme très originale de cette déclaration de candidature qui ne passera pas inaperçue, entrecoupée d'images d'archives comme celle du Concorde exaltant la grandeur de la France, ou de violences de rue.