Épargne: la moitié des Français mettent de côté 260 euros en moyenne par mois

Selon une enquête* de Tudigo et Madeinvote, 86% des Français disent mettre de l'argent de côté au moins une fois par an, 35%, plusieurs fois par an et 46% y parviennent même chaque mois.

Ceux qui arrivent à mettre de côté tous les mois parviennent à épargner pas moins de 260 euros en moyenne par mois, soit 3.120 euros sur l'année, « l’équivalent valeur de plus deux smics » souligne-t-on chez Tudigo.

« Ce sont les plus hauts revenus qui arrivent à mettre davantage de côté chaque mois avec 600 euros et plus (8% de ceux qui épargnent chaque mois). En ce qui concerne l'âge, la tranche des 50-64 ans est celle qui, en moyenne, épargne les montants les plus modestes, avec une mise de côté mensuelle moyenne de 229 euros. Pour les moins de 35 ans, ce sont 270 euros qui sont mis de côté chaque mois, soit 10 euros de plus que la moyenne nationale » détaille le commentaire adossé à cette enquête.

C’est paradoxalement la forte inflation qui incite les Français à faire grossir leur épargne de précaution. « Les Français ont notamment recours à l'épargne pour constituer un fonds d’urgence », peut-on encore lire. Cette épargne vise également à « financer leurs vacances ou assurer la sécurité financière de leur retraite, surtout pour ceux âgés de 65 ans et plus. En revanche, les plus jeunes épargnent chaque mois pour des motifs variés. Pour 20% d'entre eux, l'épargne vise l'acquisition de biens coûteux, tandis que 7% l'utilisent pour initier un projet professionnel ».

65% des Français ont recours à des produits bancaires classiques (livrets, assurances-vie). « L'investissement immobilier, bien que largement reconnu, est nettement moins adopté (20%), tout comme l'investissement dans les entreprises cotées en bourse (18%) », avance l'étude. Les placements dans les cryptomonnaies sont encore peu exploités (10%). Outre le risque perçu, ces produits pâtissent du manque de connaissance de leur fonctionnement.

*: 1.000 français(e)s représentatif de la population en termes de sexe, âge, CSP et régions ont été interrogées du 13 octobre au 17 octobre 2023.