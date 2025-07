La revue de presse des hebdos

L’Express voit Macron en capitaine abandonné, Paris-Match Attal en boussole dénordisée, Le Point Marine Le Pen se la jouer Trump; Le Figaro donne des angoisses au Nouvel Obs, le bac aux enseignants ; Lucie Castets/ Rachida Dati : même com’-bat ?

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Marianne seule surnage, en essayant de torpiller Dati, alors que L’Express joue les Cassandre à base de fin de règne macronien, et en se gardant de prédire comment “ça va mail finir”… Le Point se prend pour Point de vue - images du monde, et nous propose de partager “la folle vie des ultras-riches”. Sans doute pour nous dépayser. Vous préférerez peut-être vraiment déconnecter avec le Nouvel Obs, qui décrète la trêve générale et nous présente 30 manière de faire une pause loin de Trump et des turpitudes politiques françaises…