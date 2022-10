Epargne : il n'y aura pas de hausse du taux du livret A le 1er novembre

Epargne

Malgré une inflation toujours au plus haut à + 5,6 % sur un an en septembre, « Il n’y aura pas de hausse exceptionnelle du taux du livret A en novembre, pas plus qu’il n’y en a eu en mai dernier », a annoncé au Parisien un porte-parole de la Banque de France avant de compléter : « La revalorisation au 1er août a été significative, plus encore sur le Livret épargne populaire. » Le taux de ce dernier est en effet passé de 2,2 % à 4,6 % constate Le Parisien.

« Une telle décision inciterait à l’épargne au moment même où on veut maintenir la consommation », explique l’économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, qui doutait de l’opportunité et de la volonté des autorités – Banque de France et ministère de l’Économie – d’accorder cette fleur aux épargnants dès cet automne ajoute Le Parisien.