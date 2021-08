Envoi des documents électoraux : le ministère de l'Intérieur a résilié son marché avec Adrexo

Vote

A la suite d’un accord-cadre conclu par l’Etat en décembre 2020, la distribution des plis électoraux avait été confiée à Adrexo pendant quatre ans dans sept régions et 51 départements rappelle le Parisien.

Mais en juin dernier, de nombreux électeurs avaient été privés de la profession de foi des candidats, lors des élections régionales et départementales : Selon un audit interne de la Poste et Adrexo, 26,6 % des électeurs n’auraient reçu aucune propagande pour les élections départementales et 40,3 % pour les régionales avant le deuxième tour de ces scrutins souligne Le Parisien.

Le ministère de l’Intérieur a décidé de mettre un terme au contrat qui le liait à Adrexo.

Le ministère de l’Intérieur a également indiqué que « les mises sous pli seraient dorénavant effectuées par les services des préfectures », conformément à une proposition de Gérald Darmanin, afin d’éviter de nouveaux dysfonctionnements avant l’élection présidentielle de 2022