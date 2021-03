En Israël a eu lieu le premier concert réservé aux vaccinés

En Israël, la vaccination avance à vitesse grand V. Plus de la moitié de la population a au moins reçu la première dose du vaccin et désormais on entrevoit les "jours heureux". Vendredi, les habitants de Tel-Aviv ont eu la chande de pouvoir assister à un premier concert dans le cadre d'une série de performances musicales organisées pour les personnes vaccinées contre le coronavirus.

Équipé de masques, 500 spectateurs ont pu profiter de la performance du chanteur de pop music Ivri Lider daans le stade de football Bloomfield. Afin d'entrer dans le stade, les participants ont du présenter leur certificat de bonne vaccination. Établi par le ministère israélien de la santé il prouve que les deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont bien été administrées.

Un événement qui sonne comme une victoire alors que le pays sort de son troisième confinement début février. Eytan Schwartz, porte-parole de la mairie de Tel-Aviv, a indiqué à l'AFP que la campagne de vaccination est un succès et que "Comme la majorité de notre population est déjà vaccinée, après un an de Covid, nous pouvons finalement ouvrir nos activités culturelles et de divertissement".