En Europe, ce sont les Français et les Suédois qui sont les plus favorables à l'énergie nucléaire

Centrale nucléaire

En Allemagne, les centrales nucléaires seront déconnectées du réseau et fermées au plus tard à la fin de l'année 2022

Parmi 7 pays européens, le pays le plus favorable au nucléaire est la France, où les trois quarts des personnes (18 ans et plus) interrogées par une enquête YouGov Eurotrack en ont une vision positive. Seuls 9 % en France rejettent complètement le nucléaire, tandis que 45 % déclarent qu'il devrait être au même rang que les énergies renouvelables dans l'action climatique.

En Allemagne, les centrales nucléaires seront retirées du réseau et fermées au plus tard à la fin de l'année 2022 mais près d'un tiers des Allemands interrogés (31 %) estiment que l'énergie nucléaire devrait jouer au moins un petit rôle dans la transition énergétique.

Seuls 9 % des Français interrogés rejettent la production d'énergie nucléaire dans leur propre pays.