Jean-Michel Blanquer

Interrogé, par France Info, sur l'éventualité de rendre la vaccination des enseignants obligatoire, Jean-Michel Blanquer a répondu qu'il préférait que cette vaccination soit volontaire. Le ministre de l'Education a ajouté que les professeurs étaient l'une des professions qui avait le taux de vaccination le plus élevé, il dépasserait 80%.

Concernant les élèves, Blanquer a indiqué "Le pass sanitaire n'a pas vocation à exister dans le cadre scolaire mais un protocole sanitaire sera publié"

"Notre objectif c'est la vaccination maximale des élèves" a jouté le ministre : ""Quand un élève est contaminé, on fermait une classe : on maintient cette règle pour l'enseignement primaire et dans le secondaire, pour les collèges et les lycées, ce sont les élèves non vaccinés qui devront étudier à distance à la rentrée (...) "Quand un élève était contaminé, on fermait une classe : on maintient cette règle pour l'enseignement primaire et dans le secondaire, pour les collèges et les lycées, ce sont les élèves non vaccinés qui devront étudier à distance à la rentrée", a annoncé le ministre de l'Eduction.